Júnior Santos assume protagonismo e Botafogo rejeita negócios

Júnior Santos, atacante do Botafogo. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O Botafogo de Artur Jorge está voando na temporada e se tem um responsável por fazer a equipe chegar nesse patamar, o nome dele é Júnior Santos. Enquanto a equipe vivia a turbulência da não classificação para as semifinais do campeonato carioca e a demissão de Tiago Nunes que deixou a classificação para a fase de grupos da Libertadores ameaçada, foi a regularidade e o brilho do atacante que garantiram a tranquilidade.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O Lance! Betting tem apostas a longo prazo para a Seleção Brasileira em 2024! Vem conferir!

Júnior Santos comemora os 4 gols marcados diante do Aurora no Nilton Santos em jogo pela Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A teporada de Júnior Santos é irretocável até aqui. O atacante é o jogador com maior número de participações em gols do futebol brasileiro em 2024. São 16 gols marcados e quatro assistências distribúidas, somando ao todo 20 colaborações em gols para o Botafogo. O jogador é o artilheiro da atual edição da Copa Libertadores com nove gols, além de ter assumido o posto de maior artilheiro da história do Botafogo na competição.

A grande temporada de Júnior Santos atraiu o interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Ainda no início do ano, o atacante recebeu uma sondagem do Palmeiras, mas o próprio Textor, dono do Botafogo rechaçou qualquer negocio.

Já o mais recente interesse veio de Minas Gerais. O Cruzeiro apresentou uma proposta no valor de cinco milhões de euros (28 milhões de reais), que também foi recusada pelo clube alvinegro.