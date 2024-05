CBF altera data de jogos do Brasileirão a pedido da Globo

Brasileirão retornará após duas rodadas de paralisação (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 19:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou data e horário de jogos da oitava rodada do Brasileirão a pedido da TV Globo. Em documento enviado a clubes e federações, a entidade informa que quatro partidas sofrerão mudanças por conta de solicitação da detentora dos direitos de transmissão; a tabela já está atualizada no site oficial da competição.



Entre as mudanças estão os confrontos entre Atlético-GO e Corinthians, Juventude e Vitória, Botafogo e Fluminense e Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Todos os jogos listados aconteceriam no dia 12 de junho, quarta-feira, e foram antecipados para o dia anterior (terça, 11/06).

A mudança se deve, provavelmente, por conta do amistoso da Seleção Brasileira com os Estados Unidos, que está marcado para o próximo dia 12. Confira abaixo data e horário dos jogos do Brasileirão que tiveram alteração da CBF a pedido da Globo.

Atlético-GO x Corinthians

De: 12/06, quarta-feira, às 17h

Para: 11/06, terça-feira, às 19h

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Juventude x Vitória

De: 12/06, quarta-feira, às 17h

Para: 11/06, terça-feira, às 19h

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Botafogo x Fluminense

De: 12/06, quarta-feira, às 17h

Para: 11/06, terça-feira, às 20h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Red Bull Bragantino x Atlético-MG

De: 12/06, quarta-feira, às 17h

Para: 11/06, terça-feira, às 21h30

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Brasileirão tem alterações na tabela a pedido da Globo à CBF (FOTO: DIVULGAÇÃO/CBF)