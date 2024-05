Luiz Henrique chegou a ser investigado quando atuava no Real Bétis (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 25/05/2024 - 11:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Luiz Henrique, do Botafogo, teve seu nome ligado ao caso de má conduta com apostas em que Lucas Paquetá foi denunciado. Ainda no ano passado, foi levantada suspeita por grande volume de bilhetes com cartões amarelos para os brasileiros, em partidas de West Ham (contra o Aston Villa) e Real Bétis (contra o Villarreal), time do atacante na época.



Os dois jogos ocorreram no dia 12 de março de 2023, e ambos os jogadores foram amarelados na ocasião. Assim, um processo de investigação foi iniciado em agosto do ano passado, envolvendo tanto Paquetá quanto Luiz Henrique. O ex-Flamengo passou a não ser convocado até 2024 para a Seleção Principal, enquanto o atual atacante do Botafogo foi cortado da lista da pré-Olímpica na época.

No entanto, enquanto Lucas Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por má conduta em relação a apostas esportivas na quinta-feira (23), houve a conclusão de que Luiz Henrique não está envolvido em atividades ilegais. O atacante foi investigado por La Liga, organizadora do Campeonato espanhol, que não achou provas para abrir denúncia.

Confira abaixo tradução de documento de La Liga divulgado pelo portal "ge", em que Luiz Henrique é considerado inocente na investigação de envolvimento em apostas esportivas:

"Certifica que, em resposta ao pedido formulado pelo clube filiado Real Betis, solicitando informação sobre a possível existência de sanções impostas por infrações relativas a jogos de azar e apostas desportivas contra o jogador Luiz Henrique, e uma vez consultados os antecedentes e documentação disponíveis, esta organização não tem conhecimento de que, até à data, o referido jogador seja objeto de investigação ou procedimento por violações desta natureza.

Neste sentido, porém, a Liga Nacional de Futebol Profissional não tem poder disciplinar sobre os jogadores dos clubes que a integram.

E para que assim seja, para os devidos fins, emito e assino esta certificação em Madrid, no dia 14 de dezembro de 2023."

