Artur Jorge define escalação do Botafogo diante do São Paulo no Morumbis

Artur Jorge, técnico do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 20:39 • São Paulo (SP)

O Botafogo entra em campo contra o São Paulo em busca da classificação para as semifinais da Libertadores e já tem a escalação definida. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, as equipes se enfrentram no Morumbis nesta quarta-feira (25), e quem vencer gararante vaga na próxima fase; em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

▶️ Teste de incêndio e foguetório dos rivais atrapalham concentração do Botafogo em São Paulo

▶️ Rafael e John fazem duelo à parte por vaga na Seleção Brasileira em São Paulo x Botafogo

Artur Jorge definiu o time titular do Glorioso sem surpresas. O português optou por poupar boa parte dos jogadores no último sábado (21), na vitória diante do Fluminense (1 a 0), pelo Brasileirão. Assim, o técnico repete a escalação do empate em 0 a 0 com o Soberano na última quarta-feira, no Nilton Santos.

O Botafogo entra em campo para enfrentrar o São Paulo no Morumbis com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Botafogo

Quartas de final (Volta) - Libertadores

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 21h30m (de Brasília);

📍 Local: Morumbis

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+