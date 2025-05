Artur celebra primeiro gol pelo Botafogo: ‘Estava me cobrando’

O Botafogo não titubeou dentro de casa e abriu boa vantagem para encaminhar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Diante do Capital-DF, no Nilton Santos, o Glorioso sobrou e venceu por 4 a 0 contando com gol de Artur, que balançou a rede pela primeira vez com a camisa do clube. Ao fim do duelo, o atacante vibrou com o momento.

Na comemoração, Artur fez o tradicional movimento para espantar o azar, como se estivesse limpando o corpo. Ele, que foi contratado no início da temporada cercado de expectativas, ainda não engrenou sob o comando de Renato Paiva.

- Foi um desabafo, estava precisando desse gol, estava me cobrando muito. Sei que não é o certo, mas a gente que é atacante tem que se cobrar mesmo, fazer gol, dar assistência… Dedico esse gol tão importante ao meu tio Tico, que está no hospital passando por uma fase difícil - disse Artur, em entrevista ao "SporTV".

O camisa 7 do Glorioso destacou a importância do trabalho na parte mental para a sequência da temporada.

- Vínhamos conversando sobre saúde mental, temos um psicólogo que trabalha muito com a gente, ele falou que as coisas saem naturalmente. Coloquei isso na minha cabeça, tirei um pouco da pressão e as coisas saíram naturalmente. Estou muito feliz, espero que essa fase boa se estenda por mais tempo - finalizou.

Com a vitória por 4 a 0, o Glorioso pode perder até por três gols de diferença no jogo da volta, no dia 22 de maio. A equipe volta a campo no sábado (3/5), às 21h, contra o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão.