Artur celebra goleada do Botafogo sobre o Inter: ‘trabalho foi feito’

Artur marcou um gol, deu uma assitência e foi eleito o melhor jogador em campo na goleada do Botafogo por 4 a 0 sobre o Internacional. Em entrevista à "Record", ele celebrou a atuação da equipe e elogiou as instruções que Renato Paiva tem passado para o grupo.

– Estou muito feliz. Acho que o mais importante são os três pontos, a consistência dentro de casa. É claro que a gente precisa melhorar a cada jogo, principalmente fora de casa, buscar essa sequência de triunfos. Estamos muito felizes, acho que foi o que o professor falou para a gente, para trabalhar com a bola, marcação, então o trabalho foi feito. Agora é pensar já na quarta-feira, um jogo que é uma final para a gente – afirmou Artur.

Com o resultado, o Alvinegro pula para a oitava colocação, com 11 pontos conquistado até agora no Brasileirão. Essa foi a terceira vitória da equipe na competição nacional.

Como foi a goleada do Alvinegro?

Na primeira etapa, o Glorioso soube ser superior e saiu na frente logo no começo. Após Igor Jesus ser lançado, cortar a marcação, tocar para Jeffinho, que devolveu para o camisa 99 bater no cantinho e abrir o placar. No final da etapa inicial, Artur foi lançado por Marlon Freitas e acertou um belo chute.

No segundo tempo, o Botafogo seguiu dominando a partida e viu Cuiabano marcar o terceiro em golaço de fora da área. Alguns minutos depois, Alex Telles acertou um chute de rara felicidade para transformar o placar em goleada e sacramentar o resultado.

No meio da semana, o Botafogo vai receber o o Estudiantes, na quarta-feira (14) no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília). A partida é válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores o Alvinegro precisa vencer para seguir vivo na competição continental.