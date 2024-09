Arthur Jorge lamenta empate do Botafogo na Libertadores: ‘Fizemos um jogo suficiente para ganhar’

Arthur Jorge enxergou 'belíssimo' jogo do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 01:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Arthur Jorge lamentou o empate com o São Paulo no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Segundo o técnico do Botafogo, o time fez uma partida "suficiente para ganhar'.

➡️ Rivais brincam após empate entre Botafogo e São Paulo: ‘Mosaico não ganha jogo’

- Hoje o problema que nós tivemos foi porque tivemos uma equipe que veio procurar apenas isso, defender o resultado, jogar com 11 homens atrás. Mas nós fizemos aquilo que nos competia. Nós hoje fizemos um belíssimo jogo. Nós fizemos um jogo que era suficiente para ganhar, se tivéssemos tido mais eficiência no que conseguimos construir. E naturalmente para nós é mais frustrante este resultado. Propriamente para quem veio não perder. Nós procuramos jogar para ganhar - admitiu Arthur Jorge. E emendou:

- A nossa exigência é cada vez maior também. E a nossa exigência não tendo ganho, mesmo que tendo uma superioridade tal, em função daquilo que são 65% de posse de bola, 30 finalizações no gol adversário, duas bolas na trave… já diz tudo que do que tivemos durante toda a partida. Mas a verdade é que aquilo que nós procuramos e aquilo que era importante para o jogo, que era ganhar, não conseguimos.

O técnico do Botafogo também quer a equipe superior no jogo de volta. Arthur Jorge sabe do alto nível de exigência se eleva na medida que a competição avança.

- Mas estamos numa eliminatória, nas quartas de final, onde o equilíbrio e aquilo que é a exigência numa eliminatória não se mede num jogo só, mede-se em dois. E nós hoje tivemos o primeiro desafio cá, fomos superiores, vamos tentar ser superiores também na próxima quarta-feira em São Paulo, para podermos ganhar o jogo, para passar à eliminatória, porque é o nosso objetivo - finalizou.

➡️ Acertou? Ex-árbitro analisa cartões aplicados em faltas duras de Botafogo x São Paulo

Botafogo perdeu diversos gols contra o São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Botafogo e São Paulo voltam a se enfrentar na próxima semana. O jogo de volta das quartas de final da Libertadores será na quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbis. Antes, o Alvinegro enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.