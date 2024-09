Acertou? Ex-árbitro analisa cartões aplicados em faltas duras de Botafogo x São Paulo

Botafogo e São Paulo empataram em 0 a 0 no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 23:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e São Paulo se enfrentaram nesta quarta-feira (18) no Nilton Santos e ficaram no empate em 0 a 0. Além do resultado ruim em casa, o zagueiro Bastos recebeu um cartão amarelo após uma falta. O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou o lance.

Aos 27 minutos do segundo tempo, Bastos chegou atrasado em uma disputa com Luciano e acertou as travas da chuteira no pé do atacante do São Paulo. Para Simon, o árbitro Esteban Ostojich acertou na decisão de aplicar o amarelo ao jogador.

- Não tem o que discutir. Entrada de cartão amarelo. Ele entra se jogando pela frente e com o pé direito acaba acertando o adversário. Jogada temerária. O mesmo critério que ele aplicou no lance do Luiz Henrique. Cartão amarelo bem aplicado - disse o comentarista de arbitragem da ESPN.

No primeiro tempo, o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, também recebeu o cartão amarelo. Assim como Bastos, o jogador chegou atrasado em uma disputa e pisou no pé de Wellington. Para o comentarista, a decisão do árbitro uruguaio também foi correta.

- Essa falta foi um pouco mais forte, com as travas da chuteira, pegando no peito do pé do adversário. É uma jogada temerária, passível de cartão amarelo. Decisão correta da arbitragem - comentou Simon.

Obs: diferentemente do que publicamos antes nesta nota, o zagueiro Bastos não está suspenso para o jogo de volta contra o São Paulo. Ele havia sido advertido com dois amarelos em partidas na fase de grupos, e pelo regulamento da Copa Libertadores, o jogador que tiver até dois cartões amarelos nesta etapa vai zerado para a fase mata-mata. Portanto, Bastos recebeu o seu primeiro cartão amarelo no empate com o São Paulo. Esta publicação foi corrigida à 0h29 desta quinta-feira (19).