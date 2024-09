Rivais brincam após empate entre Botafogo e São Paulo: ‘Mosaico não ganha jogo’

Botafogo e São Paulo não saem do zero na Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 00:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Os rivais aproveitaram o empate do Botafogo com o São Paulo para brincar com os alvinegros. Segundo os adversários, mosaico não ganha jogo.

No empate entre Botafogo e São Paulo, o Alvinegro teve diversas chances claríssimas para abrir o placar. Bola na trave, no travessão, grandes defesas de Rafael foram alguns dos motivos no quais fizeram o placar não sair do zero. Confira algumas reações abaixo.

