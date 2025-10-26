O técnico Davide Ancelotti concede entrevista coletiva neste momento, após o empate por 2 a 2 do Botafogo com o Santos, no Estádio Nilton Santos. O resultado acabou sendo ruim para as duas equipes. Acompanhe ao vivo:

Ancelotti explicou a escolha de Newton como zagueiro, ao lado de Barboza. Ele decidiu improvisar o volante com a ausência de Marçal, que sentiu dores musculares.

— Precisava de um jogador mais rápido do lado do Barboza, com boa saída de bola — disse o treinador, negando que a opção tenha afetado o desempenho do meio-campo

— No meio o problema não foi de falta de energia, mas sim de corrigir a pressão nos corredores laterais.

No jogo deste domingo, o Botafogo abriu o marcador com Joaquín Correa logo aos 23 segundos de jogo, mas não conseguiu transformar a vantagem inicial em domínio de jogo. O duelo se desenvolveu parelho e o Santos chegou ao empate em erro da defesa ainda no primeiro tempo, com Souza. Mas Correa, em chute colocado, deixou o alvinegro carioca novamente na frente.

No segundo tempo o Botafogo voltou melhor mas o Santos chegou ao empate em pênalti convertido por Barreal. Depois disso, o time de Davide Ancelotti até conseguiu criar mais chances, mas não teve capacidade para convertet.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 47 pontos e permanece na 6ª posição. O Santos, por sua vez, segue na 16ª posição, com 32. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 1º de novembro. O time carioca vai a São Paulo enfrentar o Mirassol, em confronto direto na luta pelo G-4. O Santos recebe o Fortaleza.