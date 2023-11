Não se engane, torcedor. A queda de rendimento do time no segundo turno do campeonato não é obra do acaso. A começar pela péssima escolha da direção em substituir Luis Castro, técnico que iniciou o torneio no comando da equipe, por Bruno lage, treinador que tem mais grife do que resultados em sua carreira, sem contar o estilo de jogo bem diferente do seu antecessor (clique aqui e leia mais) e a instabilidade emocional.