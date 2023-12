O ano do Botafogo terminou longe de atender as expectativas que o próprio time criou ao longo da temporada. A insatisfação dos torcedores com o elenco após deixar escapar o título do Brasileirão pode mexer consideravelmente no ambiente do clube e no planejamento da diretoria para o próximo ano. O mercado de transferências será um importante aliado do Botafogo para reforçar o time e recuperar a confiança da sua torcida.