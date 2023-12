Gabriel tem contrato com o Benfica até junho de 2025. Caso tenha seu empréstimo ao Botafogo renovado por mais uma temporada - ou seja, até o fim de 2024 -, o jogador de 30 anos poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe ao fim do acordo. Assim, é de se imaginar que o Alvinegro possa tentar extender a cessão do atleta por mais tempo, para uma possível transferência em definitivo sem custos no futuro.