Agora o Botafogo aguarda a decisão da CBF para saber quando vai jogar a partida contra o Fortaleza, no Castelão. O clube carioca já comunicou que quer jogar terça-feira (24) e não cumprir o tempo de 66 horas entre o término da primeira partida e o início da segunda. Desse jeito, o líder do campeonato encararia o Leão, provavelmente, com o time reserva, já que no sábado (28), o Fortaleza tem a decisão da Copa Sul-Americana, contra a LDU, no Uruguai.