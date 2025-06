Assista ao vivo à apresentação de Álvaro Montoro ao Botafogo

Em dia de apresentações no Estádio Nilton Santos, nesta sexta-feira (6), o Botafogo oficializou a contratação do meia Álvaro Montoro, que chega após destaque pelo Vélez, da Argentina. O jogador de 18 anos é tratado como joia do futebol argentino e estará à disposição no Mundial de Clubes da Fifa.

Álvaro Montoro desembarcou no Rio de Janeiro cercado de expectativas pelas projeções. Ele já treinou com o elenco e acompanhou na última quarta-feira a vitória por 3 a 2 sobre o Ceará.

"Novo Thiago Almada". Assim é tratado o meia, que carrega muito das características do antigo camisa 23 do Glorioso, que brilhou na temporada passada com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, e veste atualmente a camisa do Lyon, da França, clube também gerido por John Textor.

Montoro assinou com o clube da estrela solitária até o fim de 2029, em negociação que girou na casa dos 9 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões). O primeiro contato entre as partes aconteceu no início do ano, e, como seu vínculo com o Vélez seria encerrado em dezembro, os argentinos cederam à vontade do atleta de atuar no projeto alvinegro.

Botafogo atento ao mercado

Em paralelo a isso, o Botafogo engatilhou outras chegadas, mas para reforçar o ataque. A SAF abriu conversas e encaminhou as chegadas de Joaquín Correa, da Inter de Milão, e do centroavante Arthur Cabral, do Benfica. Outro nome de impacto que negocia é Luka Jovic, com vínculo a expirar com o Milan, da Itália.