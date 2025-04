Comentarista da Globo vê erro de medalhão do Botafogo em gol do Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (20), no Campeonato Brasileiro. Tomás Cuello marcou o gol da partida na Arena MRV. Comentarista da Globo na transmissão do jogo, Maestro Júnior apontou erro do goleiro John no lance do da equipe mineira.

- Parece que ele (John) está fora do tempo da bola. O Gabriel Menino tem uma batida na primeira trave muito boa também, então ele tentou antecipar uma possível jogada. Mas a bola foi no segundo pau, tanto que o Cuello não precisou nem saltar, foi só colocar a cabeça - disse Júnior.

Cuello marcou de cabeça após gol de escanteio de Gabriel Menino. O gol teve uma longa revisão do VAR por uma possível irregularidade dentro da área, mas o árbitro confirmou o gol após análise no monitor. A partida também contou com a expulsão do zagueiro David Ricardo, do Botafogo.

Como foi Atlético-MG x Botafogo?

O jogo começou com o Atlético pressionando. Mas foi o Botafogo que teve a primeira boa chance. Aos cinco minutos, Gregore recebe e finaliza cruzado, mas Everson fez a defesa. Aos 7 minutos, em vacilo da defesa carioca, Natanael faz o cruzamento para a área, a bola passa por John,e Cuello manda para fora, sem goleiro. O atacante foi pego no susto.

Aos 18, Cuello aparece bem novamente, o atacante invadiu a área e finalizou forte. John desvia, e a bola vai na rede pelo lado de fora. Aos 23, Artur finaliza colocado para o Botafogo, mas Everson faz boa defesa. Um minuto depois, Rony cabeceou, e Jonh mandou para escanteio. A reta final da primeira etapa foi morna, após grande meia hora de jogo entre as equipes.

Logo aos 2 minutos, Gabriel Menino cobrou escanteio para a área. A defesa do Botafogo bateu cabeça. Cuello, livre, empurrou para as redes de cabeça, abrindo o placar para o Galo. Aos 13, Natanael apareceu no ataque, cortou a defesa e finalizou forte. A bola pegou na rede pelo lado de fora.

Dois minutos depois, Hulk passa por David Ricardo e sofre a falta, o árbitro puniu o zagueiro com cartão amarelo, mas o VAR chamou. Após revisão, o árbitro mudou a cor do cartão e expulsou o defensor do Botafogo.

Aos 24, Scarpa recebeu belo cruzamento dentro da área, e finalizou, mas a bola explodiu na defesa botafoguense, levando muito perigo. A blitz atleticana seguiu. Gabriel Menino apareceu no lance seguinte para finalizar de fora da área. Jonh, com a ponta dos dedos mandou pela linha de fundo. O jogo a partir daí se tornou muito físico.