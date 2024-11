Alex Telles celebra vitória do Botafogo, mas mantém pés no chão: ‘Não ganhamos nada’

A vitória sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, serviu para mostrar que o psicológico do elenco do Botafogo está em dia. Ter recuperado a liderança do Brasileirão também deu um fôlego extra ao time que vai disputar a final da Libertadores no sábado (30), contra o Atlético-MG, em Buenos Aires-ARG.

Para o lateral-esquerdo Alex Telles, não é nada fácil se manter na ponta da tabela de um campeonato tão concorrido como o Brasileirão. Apesar da ótima temporada que faz o time carioca, o jogador faz questão de manter os pés no chão para não perder o foco.

- Manter uma liderança por muito tempo, com adversários difíceis e ao mesmo tempo disputar uma Libertadores é uma responsabilidade. Não vejo como um peso nas costas, vejo como um privilégio, todos estão muito contentes com isso, de fazer o Botafogo voltar a vencer, a conquistar títulos. Hoje foi só mais um capítulo, não ganhamos nada - disse Alex Telles.

Com a vitória sobre o Verdão, o Glorioso chegou aos 73 pontos e se isolou na liderança do Brasileirão. O time paulista, por sua vez, ficou com 70 e caiu para a vice-liderança. Restam ainda duas rodadas para o fim da competição.