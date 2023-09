O nível das competições nacionais é medido com base no ranking de campeonatos do ano anterior, também feito pela IFFHS. Este é influenciado diretamente pela classificação dos clubes, pois quanto mais times bem colocados no ranking, mais forte será considerada a liga. Além disso, a final do Mundial de Clubes é a partida mais importante do ano, já que rende 21 pontos ao vencedor. Em outras fases, a vitória vale 14. Em competições mata-mata, a disputa por pênaltis não é considerada.