Entenda como o Botafogo aproveitará o período da Data Fifa

O Botafogo goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1 no último sábado (30) e agora só volta a campo no próximo dia 11 de setembro, contra o Vasco, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A pausa para a Data Fifa permitirá ao técnico Davide Ancelotti comandar um período mais longo de treinos no Espaço Lonier.

O elenco do Glorioso recebeu folga até esta terça-feira (2), com o CT aberto apenas para atletas em recuperação no departamento médico ou que busquem aprimorar a parte física. A reapresentação geral do grupo está marcada para quarta-feira (3) à tarde. Na vitória sobre o Braganitno, alguns atletas foram poupados, como Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas atuou apenas por alguns minutos no segundo tempo.

Esta será a segunda oportunidade de Ancelotti para trabalhar com maior sequência de treinos. A primeira ocorreu em julho, quando o treinador teve uma semana cheia para aprofundar conceitos táticos e estreitar a relação com o elenco, algo que vinha sendo limitado pelo calendário do futebol brasileiro. O treinador apontou que o período sem partidas será importante para apriomorar detalhes da equipe.

— Hoje mostramos um melhor controle da bola, mais mobilidade sem bola, uma melhor saída de bola, bola parada… Temos muitos aspectos a melhorar. Temos seis treinos para fazer isso mesclando com a preparação do jogo, que é uma final, que precisamos chegar fisicamente e taticamente na melhor forma possível. Vamos exigir muito do elenco (nos treinos na Data Fifa). Agora eles vão descansar, mas depois vão trabalhar muito. Temos que aproveitar esse tempo porque sabemos que nem sempre vai ser possível tê-lo — declarou.

Apesar disso, o Botafogo não terá elenco completo. Vitinho serva à Seleção Brasileira, enquanto Savarino está com a equipe da Venezuela. Além deles, Montoro, da Argentina, Jordan Barrera da Colômbia, e Nathan Fernandes, do Braisl, farão um período de treinos com as respectivas seleções sub-20.

