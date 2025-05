Adversário do Botafogo na estreia do Mundial está invicto em casa

O Seattle Sounders, primeiro adversário do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, vive um grande momento na MLS. A equipe comandada pelo técnico Brian Schmetzer está invicta jogando em casa, no Estádio Lumen Field.

Os verdes disputaram seis jogos até agora em seus domínios na Major League Soccer, tendo vencido quatro vezes e empatado em duas oportunidades. Além disso, marcaram 15 gols e sofreram apenas cinco tentos.

Neste sábado, o Sounders venceram o FC Dallas por 1 a 0. O gol da partida foi anotado por Albert Rusnák, que jogou com Savarino durante sua passagem pelo Real Salt Lake, seu último clube antes de chegar ao Alvinegro. No duelo deste final de semana, as equipes fizeram um duelo equilibrado os donos da casa pelo esloveno de penâlti na etapa final.

Rusnak comemorando o gol do Sounders (Foto: Divulgação/Seattle Sounders)

Velho conhecido alvinegro

João Paulo, uma das peças chaves do Sounders, defendeu o Botafogo por dois anos e é muito indentificado pelo clube carioca por conta de sua liderança. Ao todo, o meio-campo defendeu o Alvinegro em 119 partidas, tendo marcado sete gols, dando 10 assitências e foi capitão da equipe em 2019.

O meia foi vendido para a equipe americana no começo 2020, inicialmente por empréstimo, mas foi comprado em definitivo por cerca de um milhão de doláres. Desde então, o camisa 6 defendeu o Sounders em 151 jogos, tendo marcado oito gols e dado 19 assitências. Além disso, fez parte do elenco que fez parte da conquista da Concachampions em 2022, encerrando a hegemonia dos times mexicanos dentro da competição.

João Paulo comemorando um gol durante sua passagem pelo Botafogo (Foto:Vitor Silva/Botafogo)

Antes de enfrentar o Seattle Sounders, de João Paulo, o Botafogo vai decidir seu futuro na Libertadores, contra a Universidad de Chile, na próxima terça-feira. Após isso, o Alvinegro terá algumas partidas e sí viajará para a disputa da Copa do Mundo de Clubes no próximo dia 9. Quatro dias depois, o atual campeão brasileiro e da Libertadores vai visitar a equipe americana, no Estádio Lumen Field, no próximo dia 15.