Caio Ribeiro escolhe 11 ideal entre Atlético-MG e Botafogo

Assunto mais comentado do futebol brasileiro, a final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo foi alvo de opinião do jornalista da Globo Caio Ribeiro. O ex-jogador escolheu qual seria o elenco ideal, se pudesse contar com peças do elenco do Galo e do Glorioso. Dos jogadores citados, apenas Bastos não deve ser relacionado para a grande final graças a uma lesão na coxa sofrida no duelo contra o Palmeiras pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vai para final da Libertadores com Adryelson e Barboza na zaga

Confira abaixo a opinião do jornalista;

Time ideal com jogadores do Atlético-MG e Botafogo para Caio Ribeiro:

Éverson > John

"Escolho o goleiro do Galo, pois acho que ele cresce mais em momentos decisivos"



Vitinho > Lyanco

"O Vitinho conhece melhor a função de lateral e também apoia melhor que o Lyanco"



Bastos > Battaglia



Alonso > Alexander Barboza

"Apesar de achar que Barboza vive um momento melhor, acho que o Alonso tem mais rodagem e responde melhor nos jogos decisivos"



Alex Telles = Guilherme Arana

Muito difícil, são dois laterais de Seleção Brasileira. Para mim é um empate.



Gregore > Fausto Vera



Marlon Freitas > Alan Franco

"Para mim o Marlon é o cérebro deste time do Botafogo. Um cara que defende e ataca com muita qualidade"



Scarpa > Savarino:

"Não gosto muito da forma como o Milito tem escalado o Scarpa, aberto, acompanhando o lateral até o final, acho que sem a bola é um desgaste que atrapalha na hora de atacar. Mas, apesar do Savarino estar jogando muita bola, eu fico com o Scarpa"

Hulk = Luiz Henrique

"Eu acho o Hulk muito decisivo e para mim há alguns anos é o melhor atacante aqui no futebol brasileiro. Só que o momento do Luiz Henrique é fantástico, fazendo gols, sendo decisivo com a camisa do Botafogo e da Seleção Brasileira. Para mim, é um empate"

continua após a publicidade

Paulinho > Tiago Almada

"Dois jogadores de características muito diferentes. O Almada é um meia-atacante, que trabalha mais no setor de armação, com muita qualidade para pisar na área. O Paulinho forma a dupla de ataque com o Hulk e tem muito mais artilharia. Eu sou muito fã dos dois, mas escolho o Paulinho"

Igor Jesus > Deyverson

"Deyvinho joga muito, carismático, cresce em jogo grande... Mas, o Igor Jesus tem sido mais decisivo nessa temporada"

➡️CONMEBOL realiza antidoping antes da final da Libertadores

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam pela taça da Libertadores

O confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo marcará a quarta final 100% brasileira entre as cinco últimas - apenas Fluminense 2x1 Boca Juniors, em 2023, diferiu do padrão. O duelo acontece neste sábado (30), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Bueno Aires, na Argentina.

continua após a publicidade

Atlético Mineiro 0 x 0 Botafogo - 2º turno do Brasileirão 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O time de Gabriel Milito vai em busca de um fim de jejum de mais de dez anos, já que o último troféu na Libertadores foi erguido em 2013; por outro lado, os comandados de Artur Jorge têm por objetivo conquistar a competição pela primeira vez na história.