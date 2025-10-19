menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Grêmio

Tricolor baiano tenta se reaproximar do G-4

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 19/10/2025
05:30
Rogério Ceni comanda treino do Bahia antes do Ba-Vi (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Rogério Ceni comanda treino do Bahia antes do Ba-Vi (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia está pronto para o duelo contra o Grêmio, marcado para as 20h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni tem retorno de três titulares importantes no time, que tenta se recuperar de derrota dura no Ba-Vi.

O primeiro deles é o zagueiro argentino Ramos Mingo, que se recuperou de edema na coxa e treinou normalmente com elenco na última sexta e sábado. Ainda há dúvidas, porém, se o treinador vai iniciar o jogo com ele ou Gabriel Xavier será mantido.

Outros que voltam à equipe são o lateral-direito Gilberto e o atacante Willian José, que cumpriram suspensão contra o Vitória. A tendência é que eles sejam titulares diante do Imortal. Quem também pode aparecer na lista de relacionados é o volante Erick, já recuperado de grave lesão na coxa.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Luciano Juba e o goleiro João Paulo voltaram a treinar parcialmente com elenco, mas ainda devem ser desfalque neste domingo. Já o volante Caio Alexandre segue em trabalhos na academia e fisioterapia.

Diante desse cenário, a provável escalação do Bahia contra o Grêmio é a seguinte: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo (Gabriel Xavier) e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Willian José.

Como foi o último treino do Bahia?

Volante Erick em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Volante Erick em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Depois de acompanharem vídeos com erros e acertos da partida contra o Vitória, os atletas iniciaram os trabalhos no campo com dinâmicas de posse de bola em espaço reduzido. Logo depois, Rogério Ceni orientou um treino tático com o elenco dividido em dois times.

BAHIA X GRÊMIO
29ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Grêmio: Premiere;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

