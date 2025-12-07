O Bahia está pronto para a última partida do ano. A equipe comandada por Rogério Ceni fecha a temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Em campo, o Tricolor deve ter o retorno do volante titular Jean Lucas.

O atleta cumpriu suspensão na vitória da última quarta-feira contra o Sport depois de ter levado o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Juventude. Neste domingo, ele deve assumir a vaga de Rodrigo Nestor no meio de campo.

As únicas baixas do Bahia são o zagueiro David Duarte, o meia Michel Araújo e o atacante Sanabria, todos eles seguem em recuperação de lesão na fisioterapia.

Dessa forma, a provável escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia; veja acima provável escalação contra o Fluminense (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

O Bahia encerrou a preparação na manhã deste sábado, ainda no CT Evaristo de Macedo, com vídeos sobre o estilo de jogo do Fluminense. Em seguida, o elenco foi dividido em dois times para uma atividade de posse de bola com interceptações. Depois foi realizado um treino tático em campo aberto e, por fim, atletas do sistema defensivo fizeram trabalhos específicos, enquanto o restante aprimorou cobranças de pênaltis e faltas.

FLUMINENSE X BAHIA

Brasileirão – 38ª rodada

📆 Data e hora: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)