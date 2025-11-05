O Bahia já está em solo mineiro para enfrentar o Atlético-MG em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Com desfalque de titular e retornos importantes no time, Rogério Ceni tenta mudar o histórico do Tricolor fora de casa para ficar ainda mais perto de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.

A começar pelas boas notícias, o volante Caio Alexandre, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, viajou com a delegação para Belo Horizonte e pode pintar como novidade na lista de relacionados. Já o atacante Ademir, que cumpriu suspensão contra o Bragantino, deve voltar ao time titular.

Por outro lado, o Bahia não terá os atacantes Kayky e Sanabria, além do zagueiro Gabriel Xavier e o lateral-direito Gilberto, que só fizeram trabalhos na fisioterapia nesta terça-feira. Outro desfalque importante é o zagueiro titular Ramos Mingo, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Diante desse cenário, a provável escalação do Bahia contra o Atlético-MG é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu (Rezende/Luiz Gustavo) e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Cauly (Tiago), Ademir e Willian José.

Ademir treina pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo; veja acima a provável escalação contra o Atlético-MG (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assistirem vídeos com erros e acertos da derrota para o Bragantino, os atletas fizeram um treino técnico sob a orientação de Rogério Ceni, com foco na troca de passes em espaço reduzido. Na sequência, foi realizado um trabalho tático para correção de posicionamentos.

Muito próximo de garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Tricolor agora sonha com a classificação direta para a fase de grupos. A equipe está na quinta posição, com 52 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Mirassol.

Atlético-MG x Bahia

32° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (5), às 20h(de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

👁️ Onde assistir: Premiere;

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES);

📺 VAR: Rafael Tracci (PR).