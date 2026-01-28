Veja como chega o Bahia para o Brasileirão

Time da Série A com melhor desempenho em 2026, 100% de aproveitamento e elenco ainda mais fortalecido em busca de grandes objetivos na temporada. Em resumo, é com esse status que o Bahia entra em campo a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Corinthians, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Por isso, o Lance! listou abaixo alguns pontos importantes do Bahia a serem levados em consideração antes do início deste Brasileirão que promete para a torcida tricolor.

Elenco do Bahia

Jogadores do Bahia comemoram gol contra o Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O atual elenco do Bahia é composto por uma base de 33 atletas, sendo dois deles contratados nesta janela de transferências. A média de idade do grupo é de 25,5 anos.

Goleiros: João Paulo, Ronaldo e Victor; Laterais: Gilberto, Roman Gómez, Luciano Juba, Iago Borduchi e Zé Guilherme; Zagueiros: David Duarte, Fred Lippert, Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo, Marcos Victor e Ramos Mingo; Meias: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Jota, Michel Araújo, Rezende e Rodrigo Nestor; Atacantes: Ademir, Cristian Olivera, Dell, Erick Pulga, Kayky, Ruan Pablo, Sanabria e Willian José.

Estrangeiros

O Bahia tem ao todo seis estrangeiros no elenco, três uruguaios (Cristian Olivera, Michel Araújo e Acevedo) e três argentinos (Roman Gómez, Ramos Mingo e Sanabria).

Quem chegou e quem saiu

Por falar em estrangeiros, até o momento da publicação desta matéria, o Bahia só contratou dois jogadores na atual janela de transferências, ambos estrangeiros: o lateral-direito Roman Gómez e o atacante Cristian Olivera. Mas vale lembrar que o período para transferências fica aberto até o dia 3 de março.

A lista de saídas, por outro lado, é um pouco mais extensa, já que sete atletas deixaram o Esquadrão nesta temporada. São eles:

Dênis Júnior - goleiro negociado com a Ferroviária; Danilo Fernandes - goleiro optou pela aposentadoria; Santiago Arias - lateral-direito não chegou a um acordo por renovação; André - lateral-direito negociado com o Londrina; Vitor Hugo - zagueiro permanece no Atlético-MG; Rafael Ratão - atacante é negociado com o futebol chinês; Tiago - atacante vendido para o Orlando City.

Treinador

Rogério Ceni comanda o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão (Foto: Joao Aurelio/Pera Photo Press)

Há mais de dois anos à frente do Bahia, Rogério Ceni consolida seu estilo de jogo e tem o elenco cada vez mais em suas mãos. A prova disso é a longevidade, já que ele é, atualmente, o segundo técnico com mais tempo em um único clube de forma contínua na Série A, só atrás de Abel Ferreira. Com contrato renovado até dezembro de 2027, a permanência dele no Tricolor é praticamente garantida na gestão do Grupo City, pelo menos neste período.

Vale lembrar que Ceni completou 164 jogos pelo Bahia, com 87 vitórias, 30 empates e 47 derrotas (59% de aproveitamento).

➡️Gabriel Xavier explica como o Bahia conseguiu quebrar jejum contra o Vitória

O que esperar do Bahia no Brasileirão?

Com um projeto consolidado e um um time cada vez mais entrosado e consciente das ideias de Rogério Ceni, a expectativa é que o Bahia faça, pelo terceiro ano seguido, a sua melhor campanha na história dos pontos corridos. A meta desta temporada é terminar entre os seis primeiros e, quem sabe, incomodar o pelotão de frente da Série A.

A prova de que o time deve chegar forte mais uma vez é a campanha na temporada até aqui, com cinco triunfos em cinco jogos, dentre eles um clássico. Por sinal, apenas uma dessas partidas foi disputada com força máxima. São 16 gols marcados e apenas três sofridos.

