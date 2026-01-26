O triunfo do Bahia diante do Vitória no último domingo foi muito mais do que três pontos no Campeonato Baiano. Além de encaminhar a classificação do time para a próxima fase do estadual, o Tricolor quebrou um jejum de sete jogos sem vencer o maior rival no Barradão.

A última vez que o Bahia tinha ganho do Vitória no estádio foi em março de 2020, também pelo Baianão, quando o Tricolor aplicou 2 a 1 pela 6ª rodada da primeira fase em um clássico disputado com times sub-23. Neste período de jejum, o zagueiro Gabriel Xavier participou de cinco dos sete duelos no Barradão e venceu pela primeira vez no último domingo. Em entrevista na zona mista, o atleta detalhou os fatores que levaram a equipe ao resultado positivo.

— A gente sabe que aqui não basta apenas jogar. É preciso fazer um jogo de mais duelos, mais físico, com muito mais imposição, e não apenas de qualidade ou posse de bola. Acredito que hoje conseguimos fazer isso: ganhamos mais duelos, mais primeiras e segundas bolas. O ataque nos ajudou muito também. Então, com certeza, o diferencial foi ganhar mais duelos, vencer mais confrontos mano a mano e dominar mais as primeiras e segundas bolas. Essa foi a nossa diferença hoje — analisou o zagueiro.

Um dos melhores em campo pelo Bahia, Gabriel Xavier foi destaque principalmente nas bolas aéreas e segue sem ser vazado nesta temporada - ele também entrou em ação na vitória do Tricolor por 3 a 0 diante do Galícia.

— É muito importante conquistarmos um triunfo no primeiro clássico do ano, ainda mais fora de casa. Foi um jogo difícil, mas soubemos neutralizar a partida, aproveitamos a oportunidade e conquistamos um resultado que nos dá confiança em um momento importante nesse início de temporada. O grupo está de parabéns pela partida.

Gabriel Xavier em ação na partida entre Vitória e Bahia no Barradão (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Expectativa do Bahia para o Brasileirão

Mas o Bahia precisa virar a chave rapidamente e começar a pensar no Corinthians, primeiro adversário pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

— Agora, começamos o Brasileirão e temos duas competições para focar nesse momento. Sabemos da importância de cada uma, então temos que pensar sempre em um jogo de cada vez. Iniciamos o Brasileiro fora de casa, com um confronto difícil com o Corinthians, mas estamos focados em fazer uma grande partida e começar com o pé direito — completou.