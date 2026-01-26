Ceni analisa desempenho do Bahia antes da estreia na Série A contra o Corinthians

O Bahia manteve o 100% de aproveitamento na temporada ao bater o rival Vitória por 1 a 0 na tarde do último domingo, pelo Campeonato Baiano, e chega com moral para a estreia do Brasileirão. Time da elite com melhor desempenho em 2026 até aqui, o Tricolor encara o Corinthians a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

Em entrevista coletiva depois da partida, Rogério Ceni elogiou o desempenho do time no primeiro e único grande teste antes do início da Série A, mas ligou novamente o alerta para a parte física.

— Nós fizemos o que era necessário para pensar a longo prazo. Vencer o clássico é importante, mesmo dentro do Baiano. Não ganhava aqui há anos, o torcedor do Bahia está feliz. A escalação, escolhas, são de acordo com o planejamento. Fisicamente, nosso time ainda não está pronto para a Série A. Por isso a ausência de alguns — revelou o treinador.

Atletas como Everton Ribeiro, Jean Lucas, David Duarte, Ramos Mingo e Acevedo sequer foram relacionados para este Ba-Vi e foram poupados já de olho no duelo contra o Corinthians.

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Vitória no Barradão; próximo jogo é contra o Corinthians (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Estreia do Bahia no Brasileirão

Rogério Ceni também fez questão de elogiar o time do Corinthians, destacou o nível de competitividade do Campeonato Paulista em relação ao Baiano como um fator a ser levado em consideração e já projetou mudanças na equipe.

— O Corinthians tem um time excepcional, vem trocando modelo de jogo. Difícil até analisar. O Campeonato Paulista tem seis times da Série A. Tem times da Série B também. Aqui a gente pode se dar ao luxo de testar jogadores porque é um nível um pouco mais baixo. Também serve como oportunidade. Se não oportuniza, não vai ser no Brasileiro que vai chegar.

— Contra o Barcelona, observei o Caio Alexandre cansado. Provavelmente, o Nico [Acevedo] vai contra o Corinthians. Nesse momento, Caio e Everton juntos fora de casa fica pesado. Nos jogos em casa, com a gente com posse de bola, o Caio é muito útil. Sem posse de bola, fica um jogo muito físico. O Vitória é um time muito físico — concluiu Ceni antes da partida entre Bahia e Corinthians.