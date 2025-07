Depois do jogo-treino na última sexta-feira (4), o time profissional masculino do Bahia fecha, neste sábado, a semana de preparação para encarar o Fortaleza, às 21h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), pelas quartas da Copa do Nordeste.

Agenda do Bahia

O elenco se apresenta às 10h deste sábado (horário de Brasília) para iniciar os trabalhos no CT Evaristo de Macedo. Os jogadores trabalham neste sábado e ganham folga no domingo. Reapresentação será na segunda-feira.

Ingressos Bahia x Fortaleza

Abrem neste sábado a venda de ingressos para a partida entre Bahia e Fortaleza, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Por enquanto, a exclusividade na compra segue com os sócios. Cerca de 20 mil pessoas já fizeram check-in e garantiram lugar nas arquibancadas.

Copa 2 de Julho

Sub-15 do Bahia goleia na Copa 2 de Julho (Foto: redes sociais)

Depois de um 8 a 1 e 10 a 0, os Pivetes de Aço tiveram missão mais difícil nesta sexta, quando o enfrentaram o Atlético-MG no CT Evaristo de Macedo. Com gol de Pedro Thaylan, a equipe venceu por 1 a 0, garantiu os três pontos e agora só precisa de um empate na próxima partida para passar de fase.

Os Pivetes de Aço voltam a campo às 15h30 deste sábado (horário de Brasília) contra a Seleção de Eunápolis, também no CT do clube

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste; Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana; Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) - playoff da Sul-Americana.

