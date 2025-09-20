O Bahia conquistou um ponto importante na noite deste sábado ao empatar contra o Ceará por 1 a 1, no Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Mas, diante da situação delicada em que o próprio time se colocou ao perder dois confrontos diretos em sequência, para Mirassol e Cruzeiro, o ideal seria vencer para retomar a vaga no G-4.

Ainda assim, Rogério Ceni preferiu ver o jogo pelo lado mais positivo e valorizou o resultado depois das derrotas no Campeonato Brasileiro.

— Acho que jogamos para vencer, mas sei que ainda é abaixo do que produzimos quando somos mandantes. Hoje tivemos desatenções, como já tinha acontecido contra o Cruzeiro. O Ceará teve a última bola do jogo por uma decisão errada nossa. Mas fomos um time competitivo, levamos um ponto. É importante estancar as duas derrotas que tivemos — analisou o treinador.

— Acho que o Bahia jogou melhor hoje do que contra Mirassol e Fluminense. Acho que foi difícil, Ceará marca com muita força física. Alguns jogadores não produziram bem no primeiro tempo, mas houve uma grande melhora no segundo tempo. Juba fez um grande segundo tempo, Sanabria ganhou mais duelos, Willian [José] fez mais paredes — completou.

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Ceará, no Castelão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Bahia vacila na reta final

Um padrão, inclusive, se repetiu no time do Bahia nesta partida contra o Ceará. Contra Fluminense e Cruzeiro, por exemplo, a equipe sofreu um apagão e acabou pagando caro com gols sofridos na reta final dos jogos. Neste duelo contra o Ceará, um novo erro só não acabou em mais uma derrota do Tricolor graças a Ronaldo, que defendeu chute cara a cara com Vina nos acréscimos.

— Não é comodismo, muitas vezes é cansaço mesmo. São muitos jogos seguidos, chega um momento na reta final que é cansativo. O Cruzeiro fez três trocas de velocidade no ataque, quando os times colocam energia nova na frente, é normal acontecer isso. Você encontra mais dificuldade. E infelizmente tivemos alguns erros individuais que não são normais. Mas temos uma boa campanha, e esperamos estar brigando entre as seis primeiras posições. Temos como objetivos jogar a Libertadores no ano que vem —avaliou Ceni depois de empate do Bahia contra o Ceará.

O Bahia agora tem a semana livre para trabalhar de olho na partida contra o Palmeiras, marcada para as 16h do próximo domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.