Próximo de acerto definitivo, Nestor tenta se consolidar no Bahia

Cinco jogos. É isso que falta para que uma cláusula seja ativada no contrato do meia Rodrigo Nestor com o Bahia que deve viabilizar a compra em definitivo junto ao São Paulo. O jogador chegou por empréstimo ao Tricolor no início desta temporada, mas apesar de ser uma peça importante no elenco de Rogério Ceni, é considerado reserva e está longe de assumir a titularidade absoluta.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Nestor no último treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Vitória)

O time baiano pagou cerca de R$9,4 milhões para ter o atleta por empréstimo, mas com metas para obrigação de compra. Segundo apuração do Lance!, a cláusula será acionada quando Nestor completar 25 jogos com a camisa do Bahia. Não foram especificados se ele deve ser titular em todas essas partidas, mas o fato é que, ao todo, ele já entrou em campo 20 vezes pela equipe e deve estar próximo de um acerto definitivo.

O jogador, que tem contrato com o São Paulo até junho de 2028, é visto como uma boa opção para o elenco e mantém relação amigável com Rogério Ceni, construída desde os tempos de São Paulo. O valor da compra em definitivo gira em torno de R$30 milhões, e o Grupo City estuda as formas de pagamento.

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva após a derrota para o Nacional nesta quarta-feira, Rogério Ceni foi perguntado sobre o assunto, mas preferiu não dar muitos detalhes.

- Não sei das cláusulas, isso é com a direção. Hoje o Caio cansou e eu precisei colocar ele [Nestor] no jogo. Ele tem uma melhor distribuição, mas não vou fazer avaliações individuais em uma noite de derrota - declarou o treinador.

continua após a publicidade

Trajetória de Nestor no Bahia

Nestor comemora seu único gol pelo Bahia, contra a Jacuipense (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

A última participação de Nestor em um jogo do Bahia foi nesta quarta-feira contra o Nacional, quando entrou aos 43 minutos do segundo tempo. E geralmente tem sido assim. Sem espaço na equipe titular, que já tem um meio-campo consolidado desde o ano passado com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly, Nestor é acionado ao longo dos jogos ou começa a partida quando Ceni resolve escalar um time alternativo.

Das 20 partidas disputadas pelo meia até aqui, ele foi titular em 12, sendo que em pelo menos metade dessas 12 Ceni preservou o elenco por conta da maratona de jogos. Com duas assistências e um gol nesta temporada, o jovem formado em Cotia ainda tenta ganhar espaço em sua primeira experiência como profissional fora do estado de São Paulo.