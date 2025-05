A noite desta quarta-feira poderia ser de comemoração com a vaga encaminhada para próxima fase da Libertadores, mas os torcedores do Bahia saíram da Arena Fonte Nova com semblante de preocupação diante da postura do time na derrota de virada por 3 a 1 contra o Nacional, em jogo válido pela quarta rodada do grupo F.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni alertou para o comportamento arriscado do time mesmo após sair em vantagem no placar, com gol de Jean Lucas logo no minuto inicial da segunda etapa. O Bahia, no entanto, não conseguiu segurar o resultado e perdeu o controle do jogo ao longo dos 45 minutos finais.

- Fizemos um bom primeiro tempo, não cedemos contra-ataques ao Nacional. Tivemos a bola, tivemos paciência. Infelizmente o que mais fez mal a gente foi o gol, mudamos nossa postura em campo. Parecia que estava 1 a 0 para eles. Começamos a ceder escanteios, contra-ataques, isso não é normal, não é o padrão do nosso time entrar nesse jogo de transição - iniciou Ceni.

Faltou um pouco de calma, erramos passes e puxadas de contra-ataques. A parte mais estranha é que sofremos com as transições depois que fizemos 1 a 0. Deveríamos ter mais calma e trabalhar melhor a bola. A derrota te ronda na Libertadores, onde você está sempre jogando contra grandes times". Rogério Ceni

Para o técnico, não foi a falta de experiência dos atletas que causou esse comportamento anormal do time mesmo em uma situação favorável.

- Não faltou experiência, faltou cadenciar o jogo. Nossos jogadores fizeram outros jogos importantes. Nós saímos do nosso estilo de jogo. Mas não foi por falta de experiência. A gente saiu do jogo depois do gol, talvez por achar que seria fácil fazer o segundo. Perdemos o foco e sofremos o gol de empate, aí fomos desesperados para buscar outro gol. Infelizmente cedemos essas oportunidades para eles.

- Arriscamos demais no momento errado. A gente tentou aumentar a velocidade do jogo quando estava ganhando. Aí pagamos o preço pelo risco que corremos - completou Ceni após a derrota do Bahia para o Nacional.

Sequência do Bahia fora de casa

Agora o Bahia tem um jogo importante contra o Flamengo, neste sábado, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola no Maracanã a partir das 21h (de Brasília). O Tricolor só volta a pensar na Libertadores na próxima quarta-feira, quando visita o Atlético Nacional, na Colômbia. A equipe fecha sua participação na fase de grupos também fora de casa, contra o Internacional, no Beira-Rio, no dia 28 de maio.

- A nossa sequência já vem dura há muito tempo, não é agora que vai ficar dura. Talvez pela derrota o impacto agora seja maior. Vamos precisar se reerguer, ficou mais difícil porque são jogos fora de casa na Libertadores e com jogos pesados pelo Brasileiro. Vamos colocar a cabeça no lugar, precisamos pensar o que fazer contra o Flamengo, contar com a recuperação mental e física do time, os jogadores vão se desgastando - concluiu o treinador.