O Bahia perdeu a primeira partida na Libertadores ao ser superado pelo Nacional (URU) por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, em plena Arena Fonte Nova, em um jogo de duas faces para o Tricolor, que foi melhor no primeiro tempo mas cometeu uma sucessão de erros na etapa final. Por sorte, o Bahia fez uma boa gordura na competição e dorme na liderança do grupo F, com sete pontos.

Em entrevista ao canal Paramount após o apito final, alguns atletas do Bahia saíram incomodados com postura do time no segundo tempo, que deixou o Nacional crescer para virar a partida depois de gol marcado por Jean Lucas no primeiro minuto da etapa final.

O atacante Willian José, que deu assistência para o único gol do Tricolor no jogo, apontou que o principal erro do time foi a falta de paciência.

A gente estava jogando quando estava em 0 a 0, mas depois do nosso gol não conseguimos jogar. Isso é Libertadores, temos que ter mais paciência, não podemos jogar como loucos correndo para frente. Agora vamos em busca da classificação nos próximos dois jogos que temos pela frente". Willian José

Quem também se queixou da postura do time foi o meia e capitão Everton Ribeiro, que alertou para os erros coletivos dos atletas do Bahia em campo.

- Libertadores é assim, não podemos dar esses contra-ataques jogando em casa, precisamos acertar isso, foi um erro coletivo. Temos dois jogos fora de casa, longe da torcida, mas temos chances, estamos no jogo. Independente do resultado, nós fizemos um bom jogo, erramos, mas jogamos bem. Agradecemos o apoio do torcedor nesses jogos em casa, tenho certeza que eles estarão conosco nos próximos dois jogos - concluiu.

Próximos passos do Bahia

O Tricolor segue na liderança do grupo F, mas o cenário pode mudar a depender do próximo jogo entre Atlético Nacional (COL) e Internacional, na Colômbia, que está marcado para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília). Em caso de vitória do Colorado, o Bahia perde o posto. Como destacou Everton, os próximos dois jogos da equipe na competição serão fora de casa, contra o próprio Atlético Nacional e o Internacional.

Mas antes, o Tricolor vira a chave e foca na partida contra o Flamengo, marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília) no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.