O Bahia está escalado para o Ba-Vi de logo mais às 16h (de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni manteve a base do time que perdeu para o Atlético Nacional (COL) na última quarta-feira para buscar a recuperação após três derrotas seguidas. As grandes novidades do time são as voltas de Gilberto, Caio Alexandre e Erick, além da manutenção de Lucho Rodríguez como centroavante.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Gilberto voltou a treinar normalmente pelo Bahia nesta última semana (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Depois de se recuperar de lesão muscular, sofrida na partida contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, Gilberto volta à escalação do Bahia para o Ba-Vi como titular da lateral direita após Rogério Ceni utilizar Erick e Acevedo como improvisados nos últimos quatro jogos. Erick, inclusive, está novamente à disposição depois de cumprir suspensão contra o Flamengo, mesma situação de Caio Alexandre.

Outro que volta à lista de relacionados é o goleiro Ronaldo, que se recuperou de lesão e ficou mais de um mês longe dos gramados. Ronaldo, porém, ainda fica no banco na partida deste domingo.

continua após a publicidade

Já Lucho Rodríguez, que foi titular contra o Atlético Nacional, segue na escalação do Bahia para o Ba-Vi. Diante da má fase, o jovem uruguaio começou a revezar com Willian José no comando de ataque tricolor e era dúvida entre os onze iniciais.

Por outro lado, Santiago Arias, Kanu, Rezende e Ademir seguem em recuperação de lesão e não foram relacionados para o clássico.

+ Bahia x Vitória no Brasileirão de 2018; relembre o 4 a 1 com ‘créu’ do Tricolor

Escalações de Bahia e Vitória

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre , Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

continua após a publicidade

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas, Ronald e Ricardo Ryller; Wellington Rato, Osvaldo e Renato Kayzer.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere.

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).