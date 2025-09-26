Sem muito tempo para lamentar a derrota sofrida para o Vasco, o Bahia se reapresentou nesta sexta-feira de olho no duelo contra o Palmeiras, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. Durante a atividade, Rogério Ceni recebeu boas notícias com a evolução dos atletas que estavam lesionados.

O atacante Ademir, recuperado de lesão na coxa, participou do treino normalmente com o restante do grupo e deve estar entre os relacionados na partida deste domingo. Já o zagueiro Kanu, lesionado desde a terceira rodada da Série A, integrou parte das atividades nesta sexta-feira e está em fase de transição.

Outro que entrou em transição foi David Duarte, que segue em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa. Além dele, Erick, Ruan Pablo e Caio Alexandre estão nesse mesmo processo.

Já o goleiro João Paulo e o atacante Erick Pulga seguem em tratamento no departamento médico do clube.

Logo de início, Rogério Ceni comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido com todo o elenco do Bahia. O trabalho teve ainda momentos de marcação pressão, regras de passes e finalização. Depois, os atletas que jogaram por mais de 45 minutos contra o Vasco seguiram para a academia.

O restante do grupo participou de um treino tático em metade do campo, com instruções do treinador. Por fim, alguns atletas reforçaram os trabalhos de finalização.

Depois de quatro jogos sem vencer no Brasileirão (três derrotas e um empate), o Bahia tenta se recuperar na competição para seguir em busca de uma vaga direta na Libertadores de 2026.