O Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Brasileirão, em mais um jogo sem sofrer gols. Uma única bola na rede, inclusive, tem sido o suficiente para o Tricolor, que mostrou solidez defensiva para chegar à quinta vitória seguida sem ser vazado, resultados que deixaram a equipe bem posicionada no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

Em entrevista coletiva após a partida contra o Botafogo, o técnico Rogério Ceni disse que a evolução no sistema defensivo é o principal ponto de melhora do ano passado para cá.

- Tão bom quanto o resultado é o nosso comportamento defensivo, passar tanto tempo sem sofrer gols. Acho que é a maior evolução do ano passado para esse ano. É o principal a ser comemorado. Agora temos um dia a mais em meio a essa maratona de jogos de três em três dias. Espero que os atletas possam descansar para que a gente volte bem na quarta-feira - celebrou Ceni.

Rogério Ceni em entrevista coletiva após vitória contra o Botafogo Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O treinador também citou o conjunto como um fator importante para o desempenho defensivo e parabenizou todos os atletas que jogaram na defesa nesses últimos compromissos do Bahia, inclusive aqueles que foram improvisados.

- É impossível falar dos zagueiros sem falar do restante do time, porque eles facilitam o serviço dos zagueiros. Eu fico contente com o Rezende, que foi o melhor atleta contra o Paysandu mesmo depois de muito tempo sem jogar, o David [Duarte] vem entrando bem, o Mingo joga bem há um tempo, Erick também nos ajudou muito na bola aérea… Temos que destacar todos, inclusive o Marcos Felipe, mas é um coletivo, os quatro se destacam por conta os seis que estão à frente deles.

Bahia acostumado com jogo grande

Atletas comemoram gol de Cauly contra o Botafogo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Aos poucos o Bahia mostra que se acostuma com jogos grandes e não teme o adversário, seja qual for. A equipe de Rogério Ceni, por exemplo, foi a única da Série A que enfrentou o Botafogo pelo menos três vezes em 2024 e não perdeu nenhum jogo, roteiro que se repetiu neste sábado. Isso sem falar da vitória contra o Palmeiras e as partidas da Libertadores contra gigantes do continente.

Tudo isso fez o time chegar a cinco vitórias seguidas e ultrapassar a melhor marca, que até então era de quatro jogos, alcançada no mês de março.

Quanto mais enfrentarmos equipes como essas em pé de igualdade, mais temos a chance de chegarmos ao ponto mais alto. Aqui é inegociável entrar em campo com a vontade de vencer". Rogério Ceni

Os cinco triunfos seguidos do Bahia:

Bahia 1 x 0 Ceará - 5ª rodada do Brasileirão;

Bahia 1 x 0 Atlético Nacional - 3ª rodada da Libertadores;

Palmeiras 0 x 1 Bahia - 6ª rodada do Brasileirão;

Paysandu 0 x 1 Bahia - 3ª fase da Copa do Brasil;

Bahia 1 x 0 Botafogo - 7ª rodada do Brasileirão.

O Bahia de Ceni terá mais um jogo grande às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando recebe o Nacional (URU) na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada da Libertadores. Vale lembrar que o Tricolor venceu o jogo de ida contra o time uruguaio por 1 a 0 e lidera o grupo F com sete pontos.