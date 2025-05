Erick Pulga foi mais uma vez decisivo para o Bahia na noite do último sábado ao fazer uma linda jogada, passar por dois jogadores e dar assistência para Cauly marcar o único gol da vitória por 1 a 0 contra o Botafogo. Como de costume, o atacante usou o recurso do drible e ganhou destaque internacional por sua habilidade com a bola nos pés e a capacidade de se desvencilhar dos adversários.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Pulga tornou-se vice-líder em um ranking da plataforma Sofascore, que contabiliza o número de dribles dos atletas que atuam nas principais ligas mundiais. Ele só está atrás do jovem prodígio Lamine Yamal, do Barcelona.

De acordo com o Sofascore, Yamal tem 141 dribles completos em 2025, enquanto Erick Pulga vem logo atrás com 75. Paulo Henrique (Vasco), Désiré Doué (PSG) e Vinícius Júnior (Real Madrid) completam o top-5.

Jogador Nº de dribles Jogos em 2025 Lamine Yamal (Barcelona) 141 30 Erick Pulga (Bahia) 75 25 Paulo Henrique (Vasco) 71 21 Désiré Doué (PSG) 69 30 Vinícius Júnior (Real Madrid) 66 28

Destaque do Bahia

Esse jogo contra o Botafogo foi mais uma prova de que Erick Pulga vive a melhor fase da carreira e é um atleta incontestável no time titular de Rogério Ceni. Com 25 jogos na temporada, o atacante é um dos artilheiros do Tricolor, com sete bolas na rede, e chegou a seis assistências após lindo passe para o gol de Cauly no último sábado.

Contratado por quase R$19 milhões após ser destaque na campanha de acesso do Ceará em 2024, Erick Pulga foi decisivo para o Bahia em vários momentos nesta temporada, a exemplo da final do Campeonato Baiano, ao marcar contra o Vitória, e do jogo contra o Nacional (URU), quando fez o único gol do primeiro triunfo da equipe fora do país na história da Libertadores.

Erick Pulga comemora gol na Libertadores (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Em entrevista coletiva após a partida contra o Botafogo, o técnico Rogério Ceni elogiou o desempenho e comprometimento de Erick Pulga.

- Grande jogada que o Pulga faz, mescla de tudo isso [tática e talento individual]. Vontade de vencer, de querer melhorar a cada ano. Lances de um contra um, a gente trabalha para colocar esses jogadores assim, mas o desejo por vencer sempre existe, é o querer mais.

Enquanto Lamine Yamal tenta se consagrar como destaque das campanhas de sucesso do Barcelona em 2024/2025 nesta terça-feira, no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, Pulga volta a campo pelo Bahia às 19h desta quarta (horário de Brasília) em partida contra o Nacional (URU), na Arena Fonte Nova, com o objetivo de encaminhar a classificação na Libertadores.