O Bahia fez seu último treino nesta quarta-feira e está pronto para enfrentar o Internacional às 19h desta quinta (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do grupo F da Libertadores. O Tricolor tem apenas o desfalque do meia Michel Araújo, que segue em tratamento de lesão muscular.

Michel Araújo em ação pelo Bahia Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Michel é considerado reserva no time de Rogério Ceni e não entra em campo desde o dia 19 de março, quando o Bahia venceu o CSA por 2 a 1, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste. Ele atuou em dez jogos do time nesta temporada e tem duas assistências.

O meia, inclusive, participou dos quatro jogos na Libertadores até aqui, contra The Strongest e Boston River, todos ao sair do banco de reservas, e soma 49 minutos em campo pela competição continental.

O treino e time provável do Bahia

Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro em treino do Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Nesta quarta, os atletas começaram os trabalhos com vídeos sobre erros e acertos da partida contra o Corinthians, disputada no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Logo depois, Rogério Ceni fez trabalhos táticos em campo aberto com parte do elenco, enquanto o outro grupo realizou atividades de bolas paradas. No fim, os atletas treinaram finalização. Vale destacar que Rogério Ceni teve apenas dois dias de treino após a estreia no Brasileirão.

Diante disso, a escalação do Bahia para o jogo da Libertadores deve ser a seguinte: Marcos Felipe (Ronaldo); Gilberto (Santi Arias), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Resta dúvidas sobre qual goleiro vai estar na escalação inicial do Bahia contra o Inter na Libertadores, já que Ceni passou a promover um rodízio entre Marcos Felipe e Ronaldo nos últimos jogos. Na lateral direita, Gilberto foi titular nos últimos dois jogos com boas atuações, mas Arias também é opção para o treinador, que ainda pode optar por um zagueiro na posição.

Depois desse jogo contra o Internacional, o Bahia enfrenta o Santos às 20h30 deste domingo (horário de Brasília) na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

