O Bahia garantiu a vantagem nas oitavas da Copa do Brasil ao vencer o jogo de ida contra o Retrô, na Arena Fonte Nova, por 3 a 2, mas não foi do jeito que os torcedores e jogadores esperavam. A vantagem apertada contra o um dos piores times da Série C foi fruto de momentos de desatenção do Tricolor, que precisa fazer um jogo com baixa margem de erro às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, para garantir a vaga nas quartas de final sem sustos.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o lateral Gilberto afirmou que o time precisa entrar com uma postura diferente se quiser garantir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

— A gente sabe que não fez um grande jogo [na última quarta]. Temos que entrar lá de maneira diferente e com a postura melhor, buscando resultado desde o início. Não sofrer gols e conseguir trazer essa classificação, esse é o nosso objetivo e é assim que a gente vai para lá — projetou Gilberto sobre a partida entre Bahia e Retrô.

Gilberto treina com a camisa do Bahia e pode pintar na escalação contra o Retrô (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Evitar sofrer gols contra o Retrô

Em dois cochilos defensivos, com direito a falha do goleiro Ronaldo, o Bahia viu o Retrô balançar as redes na Arena Fonte Nova pelo jogo de ida e deixar o confronto em abero. De acordo com Gilberto, esses lances serviram de alerta para o elenco em uma partida que pode se tornar traiçoeira para as pretensões do Tricolor.

— A gente sabe que é o campeonato da vida deles. É o jogo da vida deles e também é o nosso. Sabemos que não podemos sofrer gols como sofremos no último jogo, a gente já conversou sobre isso. Já olhamos os vídeos e o treinador conversou, no individual, com cada um. Sabemos da nossa responsabilidade.

O Bahia tem a vantagem do empate para chegar às quartas de final da Copa do Brasil pela décima vez e manter vivo o sonho do título. Caso o Retrô vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

— A gente entra em todos os campeonatos mirando o título. Temos elenco e capacidade para isso. Sabemos que é um campeonato difícil, mas é um caminho mais curto para a Libertadores. Vamos estar 100% focados para chegar lá na frente e conseguir buscar esse título — completou Gilberto.

