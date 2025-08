Depois de um empate sem gols contra o Sport no último sábado, a delegação do Bahia retorna para Salvador neste domingo.

Agenda do Bahia

O Tricolor inicia, nesta segunda, a preparação para enfrentar o Retrô, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Pernambuco.

+ Mercado da bola: bastidores do interesse do Bahia por Gustavo Nunes, do Brentford

Zé Guilherme e Tiago em viagem para Recife (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Sub-14

O Bahia estreia na BH Cup Sub-14 na manhã deste domingo, contra o Cruzeiro. A partida é válida pela primeira rodada e está marcada para as 8h30 (de Brasília).

Ingressos Bahia x Fluminense

O check-in para a partida já está aberto para os sócios do plano Esquadrão na Fonte com prioridade 1. O processo deve ser feito pela internet. O confronto contra o Fluminense está marcado para as 21h do próximo sábado, na Arena Fonte Nova.

Próximos jogos do Bahia

Retrô x Bahia (19h30 do dia 05/08) - jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão; Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão; Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão.

