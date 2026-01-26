'Haaland do Sertão' decide clássico e ganha moral de Ceni no Bahia

Apelido com quatro letras e apenas 17 anos. Parece pouco, mas o atacante Dell prova o contrário a cada dia que passa. Na tarde deste domingo, a joia do Bahia fez jus às expectativas dos torcedores e decidiu o clássico contra o Vitória, pela quinta rodada do Campeonato Baiano, e selou o placar de 1 a 0 aos 15 minutos do segundo tempo no Barradão.

Esse foi o segundo gol dele como jogador profissional do Bahia - o atacante também balançou as redes contra o Bahia de Feira, na segunda rodada -, mas o suficiente para ganhar ainda mais a confiança de Rogério Ceni.

— Primeiro clássico pelo profissional, um Ba-Vi. Isso é muito importante, com a torcida deles lotada, falando um bocado de coisa. Teve o primeiro lance ali em que eu pensei que a bola tinha entrado no gol, mas não entrou. Fiquei muito irritado, para ser bem sincero. Mas acho que, durante o jogo, tive bastante resiliência. Naquela bola do Iago mesmo, eu estava totalmente no lance, vi que ele estava passando e dei uma atrasadinha ali só para dar um toque para o gol — relembra Dell em entrevista na zona mista do Barradão.

O treinador, inclusive, citou o jovem durante a entrevista coletiva e afirmou que ele será cada vez mais integrado ao elenco principal a partir de agora.

— Jogador que vem tendo intensidade física para jogar. Um jogador móvel. Ainda mais com a lesão de Ruan Pablo, seja entrando ou começando o jogo. E, depois, se chegar mais algum atacante, ele vai continuar porque está merecendo. Assim como foi o Tiago ano passado — exemplificou.

Dell em ação contra o Vitória pelo Campeonato Baiano (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Dell evita pular etapas no Bahia

Dell é um pedido da torcida tricolor desde o ano passado, principalmente após a Copa do Mundo Sub-17, mas Ceni prega muita cautela ao utilizar jogadores da base. Ainda durante a zona mista, o atacante explicou a relação com Rogério Ceni e afirmou que prefere não pular etapas na formação como jogador profissional.

— É uma relação muito tranquila [com Ceni]. Desde o ano passado vêm saindo, graças a Deus, muitas matérias e comentários do tipo: "Ah, por que ele não está no profissional?". Mas, em relação a isso, eu sempre fui muito tranquilo, sabe? O clube também me orientou bastante, e uma das coisas de que eu nunca gostei, para ser bem sincero, foi pular etapas. Comecei ali no Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Desde o Sub-17 a torcida já vinha pedindo, e eu ficava ansioso, mas nunca gostei de pular etapas. Graças a Deus, estou vivendo o que ele planejou para mim — completou o garoto.

Dell passou a ganhar mais espaço com Ceni nesta temporada, já que o Bahia entrou em campo nas primeiras rodadas do Baiano com um time alternativo. Ele participou dos cinco jogos do Tricolor até aqui, sendo os dois primeiros como titular.