Bahia x Náutico: onde assistir ao duelo pela Copa do Nordeste

Bahia e Náutico se enfrentam neste sábado (7), às 17h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, e terá transmissão do SBT na TV aberta e Premiere no pay-per-view.

continua após a publicidade

Veja o que está em jogo na última rodada do grupo B da Copa do Nordeste

A equipe de Salvador chega para o duelo após vencer o São Paulo por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro e colado no G-6, atrás do Botafogo, que abre a zona de classificação para a próxima Libertadores. A equipe comandada por Rogério Ceni lidera o Grupo B da Copa do Nordeste com 13 pontos e já está classificada para a próxima fase, jogando por um empate para ficar com a primeira colocação.

O provável Bahia para ir a campo tem: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga e Willian José.

continua após a publicidade

O Timbu, por sua vez, vem de empate com o ABC em 0 a 0 pela oitava rodada da Série C do Brasileirão, a Terceira Divisão. Na competição regional, ocupa a quinta colocação com oito pontos e precisa vencer fora de casa, além de torcer por tropeços de Ceará, CSA ou Confiança, que também jogarão na condição de visitantes.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, deve mandar a seguinte equipe: Wellerson, Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marcos Antônio e Patrick Allan; Marquinhos, Kelvin e Hélio Borges.

continua após a publicidade

Veja mais informação de Bahia x Náutico

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X NÁUTICO

7ª RODADA - GRUPO B - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 7de junho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: SBT e Premiere

🟨 Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior

🚩 Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimarães Pereira(DF);

🖥️ VAR: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro Ademir, Erick Pulga e Willian José.

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Wellerson, Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marcos Antônio e Patrick Allan; Marquinhos, Kelvin e Hélio Borges.