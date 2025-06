O Bahia está definido para enfrentar o Náutico às 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Depois de preservar jogadores na última quarta-feira contra o Confiança e "criar uma semana livre", Rogério Ceni volta a escalar jogadores do time profissional, mas com novidades na lista de relacionados, estreia do lateral Zé Guilherme como titular e ausências importantes.

O lateral-esquerdo Zé Guilherme tem 20 anos e foi contratado junto ao Grêmio nesta temporada. Sua única partida pelo profissional foi contra o CSA, jogo em que o Bahia também entrou com um time reserva. Na ocasião, ele atuou por 11 minutos.

Por outro lado, os desfalques certos para o jogo são Erick, Iago Borduchi e Kanu, todos lesionados, além de Lucho Rodríguez, que foi convocado pela seleção uruguaia. Já o volante Rezende segue em transição física e não foi relacionado.

Quem também não apareceu na lista de relacionados de Ceni foram Erick Pulga, Caio Alexandre e Jean Lucas, todos preservados do jogo. Eles deram lugar a jovens da base que viajaram para enfrentar o Confiança na última quarta, como Jota, David Martins e o próprio Zé Guilherme.

Depois de mandar os garotos sub-20 na derrota para o time sergipano, no Batistão, o treinador volta a usar a escalação principal do Bahia, mas ainda assim com cautela. Vale lembrar que, além de ser a equipe que mais joga no Brasil (42 partidas), o Tricolor viaja na próxima semana para enfrentar o Bragantino, na próxima quinta, em Bragança Paulista.

Já classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Tricolor é o líder do grupo B com 13 pontos e precisa só de um empate para garantir a primeira colocação. As lembranças, inclusive, são boas contra o Timbu. A última vez que as equipes se enfrentaram foi pelas quartas de final da Copa do Nordeste do ano passado, quando o Tricolor venceu por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, com gols de Thaciano, Estupiñán e Jean Lucas.

Escalação de Bahia e Náutico

Rogério Ceni vai mandar a seguinte escalação do Bahia a campo: Ronaldo; Arias; Gabriel Xavier, Fredi e Zé Guilherme; Acevedo, Michel Araújo, Rodrigo Nestor e Cauly; Kayky e Tiago.

Já o Náutico de Hélio dos Anjos vem com a seguinte escalação para enfentar o Bahia: Muriel; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Igor Pereira e Marco Antônio; Vinicius, Kelvin e Bruno Mezenga

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X NÁUTICO

7ª RODADA - GRUPO B - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 7 de junho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: SBT e Premiere;

🟨 Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE);

🚩 Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimarães Pereira (SE);

4️⃣ Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA).