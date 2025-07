O Bahia, assim como tudo no futebol brasileiro, mudou muito rápido. A equipe que vinha de quatro vitórias seguidas, chega a três jogos sem vencer e amarga uma eliminação decepcionante na repescagem da Sul-Americana. Tudo isso por causa do América de Cali (COL), que virou uma pedra no sapato de Rogério Ceni e tirou o Tricolor da zona de conforto.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Até se bater com os Diabos Vermelhos, o Bahia empilhava resultados positivos contra Náutico, Bragantino, Fortaleza e Atlético-MG. Na última terça-feira, porém, o primeiro choque. O Bahia não venceu uma partida com o elenco principal pela primeira vez desde o dia 28 de maio , quando foi eliminado da Libertadores pelo Internacional. De lá para cá, o Tricolor chegou a perder para o Confiança na Copa do Nordeste, mas com um time alternativo.

O baque, porém, não foi tão grande no primeiro jogo contra o time colombiano na Arena Fonte Nova, já que a torcida estava satisfeita com os últimos resultados e o Bahia foi melhor em campo, apesar das dificuldades para furar o ferrolho dos visitantes.

continua após a publicidade

Logo em seguida, no último sábado, um empate sem sal por 1 a 1 com o Fortaleza, no Castelão. Ainda assim, invencibilidade mantida.

Eliminação do Bahia é melancólica, mas merecida

Garcés comemora segundo gol do América de Cali contra o Bahia (Foto: divulgação / América de Cali)

O Bahia dava sinais de que não iria suportar a boa sequência por muito tempo e, de fato, seu fim chegou nesta terça-feira, de forma surpreendente. Nem tanto pelo resultado, afinal o América de Cali é um time mais experiente em competições internacionais e contava com um estádio inteiro a seu favor. Mas sim pela forma que jogou.

Desde o início o Tricolor parecia travado no jogo e não conseguia achar boas soluções para ameaçar o goleiro Soto. Foi assim durante os 90 minutos. Do outro lado, o time colombiano estava ligado e pronto para aproveitar os erros defensivos do Bahia. Assim foi construído o placar de 2 a 0, com gols de Murillo e Yojan Garcés.

continua após a publicidade

Se no jogo de ida o time de Rogério Ceni dominou as ações ofensivas e passou quase 70% do tempo com a bola nos pés, na partida de volta o Tricolor controlou menos o duelo e sequer acertou o alvo. Um fim triste para o torcedor que esperava uma campanha histórica do time mais caro da Sul-Americana, mas viu mesmo uma eliminação melancólica e que liga o alerta para a sequência.

Leia mais notícias do Esquadrão🗞️

➡️Com falha da defesa, Bahia perde para o América de Cali e cai na Sul-Americana

➡️Bahia perde dupla por suspensão e tem problema na zaga; veja

➡️Bahia tem ‘abismo financeiro’ de vantagem contra América de Cali na Sul-Americana