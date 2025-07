O Bahia finalizou a preparação para enfrentar o América de Cali, em partida marcada para as 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Depois de usar um time misto no jogo da última terça-feira, que terminou empatado por 0 a 0 na Arena Fonte Nova, é provável que Rogério Ceni escale o que tem de melhor para tentar garantir a classificação. Quem passar, pega o Fluminense nas oitavas.

O Tricolor, no entanto, tem o desfalque certo do capitão Everton Ribeiro, que foi expulso no confronto de ida por agressão, já nos minutos finais. Nestor, Michel Araújo e Cauly são os candidatos a ficar com a vaga.

Por outro lado, a principal dúvida é a presença ou não do atacante Willian José, que está fora de ação desde o primeiro jogo contra o América de Cali por conta de uma entorse no tornozelo. Há, porém, uma expectativa para o seu retorno, já que ele viajou com o grupo para a Colômbia. Ainda assim, o principal nome para assumir a posição é Lucho Rodríguez, mas a má fase do uruguaio é tamanha que Rogério Ceni pode repetir a alteração feita no segundo tempo do confronto contra o Fortaleza e escalar Cauly de "falso 9".

Já Kanu, Erick e Fred Lippert se recuperam de lesão e são desfalques para o Bahia, que também não tem Rezende à disposição (em transição).

Assim, a provável escalação do Bahia contra o América de Cali tem: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Michel Araújo (Nestor) e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Cauly).

Como foi o último treino do Bahia?

Rogério Ceni comanda treino do Bahia na Colômbia; veja acima a provável escalação contra o América de Cali (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Tricolor fechou a preparação para enfrentar o América de Cali no CT do rival Deportivo Cali, na tarde desta segunda-feira. Depois de analisar vídeos do jogo de ida, disputado na Arena Fonte Nova, os atletas participaram de um aquecimento e fizeram um treino técnico em espaço reduzido, com regras de passe. Logo depois, Rogério Ceni usou quase a totalidade do campo para uma atividade tática.

Já na reta final, os atletas trabalharam disputa de pênaltis. Vale lembrar que se o empate persistir em Cali, a vaga nas oitavas de final será decidida na marca da cal. Os jogadores que não foram titulares contra o Fortaleza ainda participaram de um último trabalho técnico com o elenco dividido em duas equipes.

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI X BAHIA

SUL-AMERICANA - PLAYOFFS

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, Cali;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming);

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).