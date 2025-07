O Bahia amargou mais uma decepção internacional na noite desta terça-feira ao perder para o América de Cali (COL) por 2 a 0, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Como a ida terminou em 0 a 0, os Diabos Vermelhos avançam às oitavas. A equipe colombiana, por sinal, dominou o primeiro tempo, abriu o placar com Murillo e soube controlar o restante do jogo para ampliar com Yojan Garcés e fazer a festa da torcida.

O América de Cali vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final da competição continental. As partidas serão disputadas nas semanas dos dias 13 e 20 de agosto.

Primeiro tempo todo do América de Cali

Se no jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o Bahia teve quase 70% de posse de bola e dominou as principais ações, o time de Rogério Ceni encontrou mais dificuldades contra o América de Cali no Estádio Pascual Guerrero. É bem verdade que a melhor finalização no início do jogo foi de Erick Pulga, que mandou para fora aos 15 minutos, mas o time escarlate a todo momento rondava a área do Tricolor e oferecia perigo principalmente pelas pontas, com articulações de Barrios e Murillo.

Ademir disputa bola pelo alto contra o América de Cali (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Aos 25, o time colombiano criou grande chance, mas Navarro chutou bem longe do gol em oportunidade clara dentro da área. A pressão foi tanta que, três minutos depois, o América de Cali forçou um erro grotesco da defesa do Bahia. Murillo tentou passe em profundidade para Luis Ramos no ataque, mas Ramos Mingo chegou na frente. O problema é que o zagueiro tricolor foi displicente e recuou na fogueira para Marcos Felipe, que rebateu no susto. Quem pegou a sobra foi o próprio Murillo, que aproveitou a lentidão do goleiro e viu o gol aberto para abrir o placar.

Sem uma referência na área, o Bahia até tentou reagir, teve alguns escanteios a favor, mas pouco ameaçou o gol de Soto na reta final. O América de Cali, por sua vez, não se acuou, seguiu ofensivo e por pouco não ampliou em cabeceio muito perigoso de Tovar após cruzamento na medida de Carrasacal, no último lance da primeira etapa.

Murillo comemora gol do América de Cali (Foto: divulgação / América de Cali)

Bahia não encontra soluções

O Tricolor precisava do resultado e foi para cima no início do segundo tempo, mas sem ameaçar o gol de Soto com finalizações. Os Diabos Vermelhos, ao contrário, não pressionavam, mas aproveitaram os erros do Bahia, seja em contra-ataque ou na saída de bola, para criar duas chances claríssimas em sequência, com Navarro e Barrios, respectivamente.

A partida virou uma trocação de ambos os lados. Enquanto o Bahia precisava do gol com urgência e partia para o ataque, o América de Cali tinha espaço de sobra para trabalhar a bola no meio-campo e criar chances. Willian José, que entrou no segundo tempo para fazer o papel de referência, mal viu a cor da bola, e as principais chances do Tricolor vieram dos pés de Kayky.

As entradas de Acevedo, Iago Borduchi, Lucho Rodríguez e do próprio Kayky pouco agregaram ao Bahia de Rogério Ceni, que não encontrou soluções para reagir. Já o América de Cali fez o contrário. Controlou o jogo e ainda ampliou com gol de cabeça de Yojan Garcés, aos 50 minutos, que tinha entrado no jogo cinco minutos antes e subiu sozinho para marcar. Essa foi a primeira vitória do time colombiano sob o comando de Gabriel Raimondi, que acaba com o sonho sul-americano do Bahia.

Arias em ação contra o América de Cali (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Próximos jogos

O Bahia agora vira a chave e volta as atenções novamente para o Campeonato Brasileiro. Às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Juventude, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 17ª rodada.

Já o América de Cali volta a campo às 22h20 deste sábado (horário de Brasília), quando recebe o Rionegro Águilas, pela quarta rodada do Torneio Clausura do Campeonato Colombiano.

Ficha técnica ✅

AMÉRICA DE CALI 2 x 0 BAHIA - PLAYOFFS DA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia;

🥅 Gols: Jhon Murillo, 28'/1ºT, e Yojan Garcés, 50'/2ºT (América de Cali);

🟨 Cartões amarelos: Pestaña, Luis Ramos (América de Cali); Kayky (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Gabriel Raimondi)

Soto; Cristian Tovar (Andrés Mosquera), Bocanegra, Jean Pestaña e Marcos Mina; Escobar, Carrascal e Navarro (Kenner González); Barrios (Lucumí), Jhon Murillo (Dylan Borrero) e Luis Ramos (Yojan Garcés).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Michel Araújo (Lucho Rodríguez) e Cauly (Kayky); Erick Pulga e Ademir (Willian José).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).