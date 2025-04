Com departamento médico cheio, Rogério Ceni teve que driblar os desfalques e achar soluções para a escalação do Bahia na partida desta quinta-feira contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Além das ausências de Gabriel Xavier, Kanu, Michel Araújo e Iago Borduchi, o treinador foi pego de surpresa com a lesão de Nestor no último treino. Por isso, o Bahia entra em campo com quatro mudanças no time em relação à partida contra o Mirassol.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

As principais novidades são a entrada do zagueiro Fredi como titular, jogador que transita entre o profissional e o sub-20, e a presença de Erick no meio-campo, na vaga de Everton Ribeiro. Além dessas alterações, Gilberto dá lugar a Arias na lateral direita, enquanto Cauly começa como titular na vaga de Ademir.

Fredi é titular na partida contra o Cruzeiro Foto: Letícia Martins / EC Bahia

As ausências

O meia Rodrigo Nestor virou mais uma baixa para o Bahia após sofrer uma entorse no tornozelo em treino que antecedeu a viagem para Minas Gerais.

continua após a publicidade

Nestor em treino do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Outros quatro jogadores que ainda se recuperam fisicamente não foram relacionados para o confronto contra a Raposa. Os zagueiros Gabriel Xavier e Kanu sofreram lesão na panturrilha e ainda não têm previsão de retorno ao gramados. Por outro lado, o meia Michel Araújo e o lateral Iago Borduchi continuam em transição física e podem voltar a qualquer momento ao time.

+ Veja situação atualizada dos atletas lesionados no DM do Bahia

As surpresa fica por conta de Lucho Rodríguez, que não foi relacionado na última partida contra o Mirassol devido a um cansaço muscular mas viajou com o grupo para Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Na tentativa de dar mais rodagem para o elenco durante a maratona de jogos, Ceni relacionou quatro atletas da base, dentre eles o zagueiro Fredi, uma opção defensiva em meio às baixas no setor, e o atacante Ruan Pablo, campeão do Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira.

Com três empates na primeira trinca de jogos (Corinthians, Santos e Mirassol), o Bahia busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento.

Escalação de Bahia e Cruzeiro

Elenco do Bahia em viagem para Belo Horizonte Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia de Rogério Ceni entra em campo da seguinte forma: Ronaldo; Arias, Ramos Mingo, Fredi e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Erick e Cauly; Erick Pulga e William José.

Já o Cruzeiro de Leonardo Jardim tem: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte