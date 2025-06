Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa do Nordeste

Confiança e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (4), em jogo atrasado da quinta rodada do grupo B da Copa do Nordeste. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju, com transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Dragão do Bairro Industrial ocupa o quinto lugar da chave com sete pontos somados até aqui, um a menos que o quarto colocado Náutico, primeiro time dentro da zona de classificação ao mata-mata.

Por sua vez, o Esquadrão de Aço lidera o Grupo B com 13 pontos e precisa de apenas um ponto para confirmar a primeira colocação. Rogério Ceni irá preservar os principais jogadores do elenco e mandará a campo time alternativo — o técnico, inclusive, também não estará presente no Batistão, e o time será comandado pelo treinador sub-20, Leonardo Galbes. Assim, o Bahia terá uma equipe repleta de jovens jogadores, com o experiente goleiro Danilo Fernandes, que pediu para atuar na partida.

Arena Batistão recebe duelo entre Confiança e Bahia pela Copa do Nordeste (Foto: Igor Matias/Gov. de Sergipe)

Confira as informações do jogo entre Confiança e Bahia pela Copa do Nordeste

✅ FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA X BAHIA

5ª RODADA - GRUPO B - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Batistão, em Aracaju;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho;

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Eleuterio Felipe Marques Junior.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CONFIANÇA (Técnico: Leonardo Galbes)

Danilo Fernandes; Kauã Davi, Gerald, Dodô e Alex; Sidney, Wendel (Roger), David Martins e Jota; Tiago (Vitinho), Ruan Pablo e Dell.

BAHIA (Técnico: Luizinho Vieira)

Felipe Scheibig; Weriton, Maicon Rodrigues, Renilson e Airton; Fábio e Eduardo Moura; Valdir, Neto Oliveira e Geovane; Thiago Santos.

