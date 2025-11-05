Escalação de Atlético-MG x Bahia: Ceni muda meio e ataque

O Bahia já está escalado para enfrentar o Atlético-MG logo mais às 20h (de Brasília), em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Com desfalque de titular e retorno importante no time, Rogério Ceni tenta mudar o histórico do Tricolor fora de casa para ficar ainda mais perto de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.

A começar pelas boas notícias, o volante Caio Alexandre, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, viajou com a delegação para Belo Horizonte, mas não está entre os relacionados. Como o elenco vai direto de Minas para Porto Alegre, Ceni trabalha com a possibilidade de tê-lo contra o Internacional. Já o atacante Ademir, que cumpriu suspensão contra o Bragantino, volta ao time titular.

O fator surpreendente na escalação é a ausência de Willian José, que foi substituído pelo jovem Tiago no comando de ataque.

Por outro lado, o Bahia não terá os atacantes Kayky e Sanabria, além do zagueiro Gabriel Xavier e o lateral-direito Gilberto, que só fizeram trabalhos na fisioterapia nesta terça-feira. Outro desfalque importante é o zagueiro titular Ramos Mingo, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Rogério Ceni, treinador do Bahia; veja abaixo a escalação contra o Atlético-MG (Foto: divulgação / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Atlético-MG

Diante desse cenário, a escalação do Bahia contra o Atlético-MG é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo, Michel Araújo e Cauly; Tiago e Ademir.

Já o Galo vai a campo com: Atlético: Everson; Saravia , Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Guilherme Arana, Alexsander e Bernard; Dudu e Hulk.

Atlético-MG x Bahia

32° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (5), às 20h(de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

👁️ Onde assistir: Premiere;

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES);

📺 VAR: Rafael Tracci (PR).