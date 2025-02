O Bahia fará sua estreia na fase preliminar da Libertadores na próxima terça-feira. O duelo será contra o The Strongest, na Bolívia. Por decisão do clube brasileiro, os goleiros Marcos Felipe e Danilo Fernandes chegarão a La Paz com cinco dias de antecedência. Mas qual a razão para a ida antecipada dos arqueiros?

De acordo com um comunicado divulgado pelo Bahia, a ideia da comissão técnica é que a dupla possa se preparar melhor para a partida, visto que a capital boliviana é conhecida pela sua altitude. Os goleiros treinarão velocidade da bola, tempo de reação, mudança de trajetória e gestos técnicos.

Além de Marcos Felipe e Danilo Fernandes, o preparador de goleiros, Eduardo Varjão, e o coordenador médico do clube, Rafael Garcia, também vão para La Paz. Ao todo, serão quatro atividades realizadas no CT do Bolívar.

Já o restante da delegação do Bahia chegará em La Paz na segunda-feira, um dia antes do confronto. A partida será disputada na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela ida da fase preliminar da Libertadores.

Qual a altitude em La Paz?

A capital boliviana, La Paz, é a mais alta do mundo e está situada no Altiplano dos Andes, mais de 3.500 em acima do nível do mar. O estádio Hernando Siles, que receberá a partida, é o que tem maior altitude na Libertadores 2025 (3.640 metros).

Veja o comunicado na íntegra sobre a viagem dos goleiros do Bahia

