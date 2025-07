O elenco profissional do Bahia segue, na manhã desta quinta-feira, a preparação para a partida contra o Fortaleza, marcada para as 21h30 da próxima quarta (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

A partir das 10h30 (horário de Brasília), os atletas se apresentam no CT Evaristo de Macedo para mais um dia de trabalhos. Depois das atividades, um jogador, de nome ainda não divulgado, vai dar entrevista coletiva.

Ingressos Bahia x Fortaleza

Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Abre às 10h desta quinta-feira (horário de Brasília) o check-in para os sócios do Bahia que quiserem garantir lugar na Arena Fonte Nova na próxima quarta-feira. Esse será o primeiro jogo da equipe em Salvador depois de um mês.

continua após a publicidade

Copa 2 de Julho

Atletas do Bahia comemoram gol contra o Atlântico, pela Copa 2 de Julho (Foto: divulgação / EC Bahia)

Depois de golear o Atlântico por 8 a 1 na estreia da Copa 2 de Julho na manhã da última quarta-feira (2), o Bahia volta a campo às 15h30 desta quinta (horário de Brasília), quando enfrenta a seleção do município de Catu, no CT Evaristo de Macedo. O Tricolor ainda tem como adversários no grupo o Atlético-MG e a seleção de Eunápolis.

Os Pivetes de Aço vão buscar o tricampeonato da Copa 2 de Julho, já que foi campeão em 2015 e 2022.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste; Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana; Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) - playoff da Sul-Americana.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Everton Ribeiro e mais três: veja atletas do Bahia que podem assinar pré-contrato

➡️Bahia deve ser discreto na janela, mas tem soluções caseiras no elenco

➡️Figuras da Torcida: revoltado com Grupo City, Binha virou sinônimo de ser Bahia